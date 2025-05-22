Туск сообщил о закупке дронов для патрулирования Балтики

Польша закупит беспилотники для Военно-морского флота, чтобы заменить корабли с экипажами при выполнении некоторых миссий. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет «Прайм».

«Это будут более сложные комплекты, которые позволят намного дешевле контролировать то, что делается под водой, над водой и на воде (…) Выслушав рекомендации, я дал зеленый свет на реализацию закупки морских дронов», - пояснил он, не уточнив, сколько беспилотников будет куплено.

При этом на заседании с командующими Военно-морских сил в Гдыни Туск отметил, что Балтийское море может превратиться в место постоянного противостояния между Россией и Западом, а подозрительные инциденты возле объектов инфраструктуры «будут происходить все чаще», сообщает ТАСС.

Ранее между Эстонией и Финляндией были повреждены энергокабели, в том числе EstLink 2 - один из двух подводных силовых кабелей постоянного тока высокого напряжения между странами. В Финляндии заявили, что к повреждению кабеля может быть причастно судно «теневого флота России».

В середине января в Финский залив вошли два корабля НАТО — FGS Datteln, немецкий противоминный корабль класса Ensdorf, и HNLMS Luymes, гидрографическое судно Королевских военно-морских сил Нидерландов. Суда прибыли в регион в рамках миссии Baltic Sentry («Балтийский часовой»), которая была развернута после обрыв кабелей. А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны НАТО будут искать способы контролировать суда за пределами собственных территориальных вод в регионе Балтийского моря.