СМИ: Трамп использует Овальный кабинет для «политических ловушек»

Президент США Дональд Трамп начал использовать Овальный кабинет Белого дома для того, чтобы «смущать» иностранных лидеров и готовить им «политические ловушки». Об этом пишет Reuters.

По мнению издания, «срежиссированной Белым домом для максимального эффекта» стала, в частности, встреча американского лидера с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, которая изначально «была представлена как возможность восстановить напряженные отношения между странами».

«Однако после теплого начала переговоров Трамп, «бывшая звезда реалити-шоу», приказал приглушить свет и продемонстрировал видео и статьи, якобы доказывающие, что белые южноафриканцы подвергаются преследованиям», - отмечает издание.

При этом бывший посол США в ЮАР Патрик Гаспар уже заявил, что Дональд Трамп превратил встречу в «позорное зрелище»

«Беспрецедентное использование Трампом президентской территории для подобных демонстраций может побудить иностранных лидеров дважды подумать, прежде чем принимать его приглашения. Это может затруднить укрепление связей с друзьями и партнерами», - утверждает издание.

Этот инцидент напомнил журналистам скандальный визит Владимира Зеленского в Белый дом в феврале. При том, что Рамафоса сохранил самообладание, «в отличие от Зеленского, который кричал на Трампа».

Напомним, что отношения Трампа и Зеленского серьезно испортились после встречи в Белом доме, которая закончилась скандалом и публичной перепалкой двух лидеров. Зеленский выступил против компромиссов с Россией, а Трамп в ответ указал, что украинский политик «находится не в лучшем положении», и обвинил его в неуважении к США. Встреча была завершена досрочно, запланированное подписание сделки по минеральным ресурсам сорвалось, пресс-конференцию отменили.