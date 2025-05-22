На Украине мужчины массово выстроились в очереди к военкоматам

В украинских городах образовались массовые очереди из мужчин к территориальным центрам комплектования (ТЦК – аналог российских военкоматов). О случае массового скопления мужского населения в Одессе пишет «Страна.ua».

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По информации ряда украинских СМИ, аналогичная ситуация наблюдается по всей Украине.

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Причина массовых очередей обусловлена оформлением отсрочки. Все ограниченно пригодные граждане бывшей советской республики должны пройти повторную военно-лечебную комиссию (ВЛК).

Ранее в Одессе мужчина убежал от сотрудников ТЦК и залез на дерево. Речь шла о том, что он забрался на высоту 5-го этажа.