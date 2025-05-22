Туск не подтвердил слова Трампа о якобы неготовности РФ к миру

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не может подтвердить слова президента США Дональда Трампа в разговоре с европейскими лидерами о том, что российский лидер Владимир Путин якобы не готов к миру на Украине.

"Я не подтверждаю такое сообщение", - ответил Туск на соответствующий вопрос журналиста, подчеркнув, что он общался накануне с Владимиром Зеленским, который принимал участие в упомянутом телефонном разговоре Трампа.

Польский премьер также добавил, что ситуация вокруг переговоров между РФ и Украиной "остается трудной". Кроме того, он заявил, что задачей Варшавы в коалиции европейских стран представляется подготовка очередного жесткого пакета санкций против РФ.

В телефонном разговоре с Трампом 19 мая участвовали Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным источников газеты The Wall Street Journal, некоторые из лидеров настаивали, что результатом возможных переговоров в Ватикане должно стать "безусловное" прекращение огня. Президент США в свою очередь ответил им, что ему "не нравится" этот термин в рамках обсуждения переговоров по урегулированию конфликта. При этом, как отмечает газета, Трамп заявил европейским лидерам, что президент РФ Владимир Путин "считает, что движется к победе".

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что публикация издания контрастирует с официальными заявлениями Трампа.