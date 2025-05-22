Эрдоган: Запад поздно, но начинает менять отношение к Израилю

Западные страны начинают менять отношение к Израилю, еврейское государство становится все более изолированным на глобальном уровне. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Будапешта, где 21 мая он принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

"Израиль становится все более изолированным на глобальном уровне. Пусть и поздно, но в европейских странах наступает просветление и мобилизация против Израиля", - сказал турецкий президент.

По мнению Эрдогана, проблема Газы - это не только гуманитарный кризис, но и проблема всего мира, "тест на искренность международной системы".