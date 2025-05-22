Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него нет планов вновь баллотироваться на пост президента республики. В то же время он сказал, что страна нуждается в новой Конституции.

«Я не собираюсь переизбираться или снова баллотироваться на выборах», — цитирует его ТАСС.

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Ранее Эрдоган на саммите Европейского политического сообщества схватил французского президента Эммануэля Макрона за палец и не отпускал. За секунду до этого лидер Франции положил свою руку на руку турецкого президента.