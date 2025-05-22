Киевский режим гробит экономику и не бережет население Украины, однако народ «молчит», потому что в стране нет политических сил и лидеров, способных повести за собой людей. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Киевский режим собственное население не бережет, экономику гробит, продает все налево и направо, так почему же народ молчит? Потому что люди сами по себе никогда никуда не выходят и ни в каких движениях участия не принимают», — подчеркнул он.

По словам Азарова, для начала народного движения против киевского режима должны быть организованные политические силы, лидеры, которые смогут выдвинуть повестку и призвать ее реализовывать.

На сегодняшний день, напомнил бывший премьер Украины, такие силы в стране уничтожены властью.

Первым решением после государственного переворота в 2014 году была физическая ликвидация альтернативных политических партий, отметил Азаров.

В середине мая аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявлял, что позиции украинского лидера Владимира Зеленского внутри Украины шаткие, его режим может пасть, либо его свергнут «в течение месяцев».