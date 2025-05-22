Бывший сотрудник спецслужб США "проболтался" о существовании пришельцев

В США экс-работник спецслужб рассказал, как видел НЛО. Также он заявил, что инопланетян на Земле полно.

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В среду, 21 мая, бывший сотрудник американских спецслужб сделал шокирующее заявление. Мужчина сообщил, что у него есть доступ к секретной программе Пентагона – "Безупречное созвездие". По его словам, на Земле уже не одно тысячелетие живут многочисленные инопланетяне.

Также бывший работник уверяет, что спецслужбы уже снимали НЛО на камеру: это был дискообразный корабль, который очень быстро исчез из виду.

– Эта штука как бы выкатилась из-под облачного слоя. Она появилась, а потом, когда оказалась почти в центре кадра, попыталась уйти от наблюдателя, – рассказывает американец.

Однако стоит отметить, что мужчина не смог предоставить никаких доказательств. Информацией делится NewsNation