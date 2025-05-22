Боррель: половина бьющих по Газе бомб произведена в Европе

ЕС может повлиять на палестино-израильский конфликт, так как половина бомб, падающих на территорию сектора Газа, произведена в Европе, заявил экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.

«Если бы Европа захотела... у неё есть много возможностей повлиять на Израиль. Половина бомб, которые падают на Газу, — это бомбы, произведённые в Европе», — сказал он.

По словам Борреля, Еврокомиссия могла бы ограничить торговлю с Израилем и ввести санкции в отношении его кабмина.

Экс-глава евродипломатии однако сомневается в том, что Европа предпримет какие-либо действия.

Кроме того, Евросоюз уже утратил доверие мирового сообщества из-за его разного отношения к конфликтам на Украине и в Газе.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров заявил, что Израиль понимает, что не сможет победить ХАМАС.