Рубио: США приостановили санкции против Сирии для поставок гумпомощи

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Соединенные Штаты Америки решили приостановить действие санкций против Сирии для обеспечения Дамаска гуманитарной помощью. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Рубио объяснил, почему США приостановили санкции против Сирии
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«Эти освобождения будут способствовать обеспечению электроэнергией, энергией, водой и санитарией и позволят более эффективно оказывать гуманитарную помощь по всей Сирии», — сказал госсекретарь.

Несколькими часами ранее министерство финансов США выпустило лицензию, которая разрешает проводить ранее заблокированные операции в отношении Сирии. Из документа следует, что Вашингтон также снял санкции на 180 дней с сирийских авиалиний, ряда банков и судоходных компаний.

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13 мая президент США Дональд Трамп объявил о своем решении отменить санкции, введенные против Сирии, аргументируя это необходимостью «дать ей шанс». Американский лидер отметил, что прежние рестрикции, хотя и были «жесткими и парализующими», выполнили свою важную роль.

Ранее в США заявили о готовности помогать властям Сирии.

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