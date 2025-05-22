Польша проработает решения для задержания судов в нейтральных водах Балтики

Польша в ходе председательства в Совете государств Балтийского моря будет работать над выработкой предложений по изменению международного морского права в регионе с тем, чтобы появилась возможность задерживать суда в нейтральных водах. Об этом заявили в польском МИД.

"Прежде всего, это вопрос правовых решений, которые сделали бы возможным задержание судов из "теневого флота". Нужно разработать какие-то правовые решения, которые сделаю возможными ограничения для движения судов, которые, к примеру, меняют флаг в ходе маршрута, либо идут вообще без флага и с выключенными транспондерами", - сказал пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

По его словам, Варшава собирается "представить радикальные решения". Как анонсировал глава ведомства Радослав Сикорский, предложения будут вырабатываться в ходе председательства Польши в Совете государств Балтийского моря, которое начнется 1 июля.

О необходимости решений для контроля судоходства за пределами территориальных вод впервые заявил польский премьер Дональд Туск в январе 2025 года при запуске операции НАТО по патрулированию Балтийского моря Baltic Sentry.