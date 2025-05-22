Глава МИД Украины впервые за три года посетит Азербайджан. Как сообщает азербайджанский портал 1News.az, визит Андрея Сибиги запланирован на 25-26 мая.

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В рамках поездки украинский министр проведет ряд встреч в Баку. Pazl.az со ссылкой на собственные источники сообщает, что Сибига встретится с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«В ходе данной встречи стороны обсудят самый широкий комплекс вопросов, включая нынешнее состояние и перспективы развития азербайджано-украинских отношений», — отмечает портал.

При этом политолог Фархад Мамедов считает, что это «дежурный визит», который должен был бы стать «обычным делом», если бы не повышенное внимание к поездкам украинских официальных лиц.