Глава МИД Украины впервые за три года посетит Азербайджан

Никита Бородкин

Глава МИД Украины впервые за три года посетит Азербайджан. Как сообщает азербайджанский портал 1News.az, визит Андрея Сибиги запланирован на 25-26 мая.

Глава МИД Украины впервые за три года посетит Азербайджан
© РИА НОВОСТИ

В рамках поездки украинский министр проведет ряд встреч в Баку. Pazl.az со ссылкой на собственные источники сообщает, что Сибига встретится с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«В ходе данной встречи стороны обсудят самый широкий комплекс вопросов, включая нынешнее состояние и перспективы развития азербайджано-украинских отношений», — отмечает портал.

При этом политолог Фархад Мамедов считает, что это «дежурный визит», который должен был бы стать «обычным делом», если бы не повышенное внимание к поездкам украинских официальных лиц.

В мире