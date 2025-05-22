Военная помощь, которую США передали Украине, подвергнется тщательному анализу на предмет возможных растрат. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе слушаний в Палате представителей.

«В более широком смысле я считаю, что мы оказали колоссальное количество помощи Украине, но этот конфликт должен закончиться», — сказал Рубио.

Рубио не поддался на провокацию в отношении Путина

Трансляция его выступления велась на YouTube. Он также добавил, что в Белом доме обязательно займутся проверкой таких случаев.

Кроме того, Рубио подчеркнул, что решить конфликт на Украине военным путем не получится. Закончить его можно лишь с помощью дипломатии.

Ранее госсекретарь сообщил, что США должны поддерживать диалог с Россией для предотвращения просчетов и возможного конфликта. Это необходимо делать даже несмотря на существующие разногласия между двумя странами.