Итальянский журналист Паоло Ферреро заявил в своей статье для Il Fatto Quotidiano, что недавний разговор президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом разоблачил «полный идиотизм» европейских элит. По мнению Ферреро, Трамп достиг своих главных целей - наладить отношения с РФ, «прибрать к рукам» украинские ресурсы и переложить все расходы на европейцев.

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Трамп уже несколько месяцев выступает за переговоры с Россией, но европейские элиты пытаются ему помешать, запустив план перевооружения ЕС стоимостью 800 миллиардов евро и предложив отправить европейские войска на Украину. Европейская оппозиция плану Трампа также выражалась в различных ультиматумах и угрозах новыми санкциями.

Россия всегда предлагала переговоры, направленные на устранение первопричин украинского кризиса, но лидеры Европы требуют прекращения огня в качестве решающего элемента для любых переговоров. Москва, в свою очередь, считает любое прекращение огня без общих договоренностей уловкой по перевооружению ВСУ.

По мнению Ферреро, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока поражение на земле не вынудит украинцев и европейцев обратиться за посредничеством к Трампу. Автор статьи предупредил, что заплатят за это европейские народы, которым в дополнение к расходам на «бесполезное перевооружение» придется также оплатить восстановление Украины.

«Мы должны немедленно остановить это безумие, пока не стало слишком поздно, не дав европейским элитам продолжать конфликт и тратить наши деньги на финансирование перевооружения и военной промышленности», - заключил Ферреро.

Путин и Трамп поговорили по телефону 19 мая. По итогам беседы президент РФ сообщил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, рассказал, что тон и дух его разговора с Путиным были «превосходными». Также президент США указал, что условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта.