Обзор иноСМИ: «планы Путина на Европу» и «кризис в НАТО»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«ЕС нужен флот. Сможет ли Британия помочь?»

Два столетия назад британский флот полностью доминировал в мировых океанах. Он поддерживался глобальной империей, которую его корабли должны были расширять и защищать. Сегодня ВМС Британии насчитывают всего 73 корабля водоизмещением менее одного миллиона тонн. Это составляет девятую часть от размера флота США, треть от китайского и российского флотов и едва превышает размер японского флота, пишет Newsweek. По мнению автора статьи, есть небольшой шанс, что 200-летний упадок ВМС Британии можно обратить вспять. «Автократический крен» США при президенте Дональде Трампе - в частности, отказ от Европы и Украины в пользу более тесных связей с Россией - заставляет европейские страны гораздо серьезнее относиться к собственной обороне.

Премьер Британии Кир Стармер пообещал увеличить военные расходы Лондона с 2,3 процента от ВВП до 2,5 процента к 2027 году и до трех процентов к 2035-му. В ближайшей перспективе это означает дополнительные 17 миллиардов долларов на оборонные расходы. Сколько получит Королевский флот и что он может сделать с этими деньгами, еще предстоит увидеть. По версии автора Newsweek, ВМС Британии могут стать главным флотом Европы. Дело в том, что для Лондона наращивание флота - более выгодная инвестиция, чем крупное расширение крошечной британской армии. Сейчас Королевский флот строит два новых класса фрегатов: Type 26, предназначенный для «охоты» за подлодками, и многоцелевой Type 31. Британскому флоту могут помочь дополнительные заказы (кроме восьми запланированных Type26 и 5 Type31) или появление гипотетического Type 32, заключил автор статьи.

Появились детали об убийстве сотрудников посольства Израиля

Двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне были застрелены возле еврейского музея вечером 21 мая. Подозреваемый в убийстве после задержания выкрикивал лозунг «Свободу Палестине», сообщает NBC News. Личность предполагаемого убийцы уже установлена - им оказался 30-летний житель Чикаго Элиас Родригес. После задержания он рассказал полицейским, где выбросил оружие.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился усилить меры безопасности для израильских миссий и дипломатов по всему миру. Начальник полиции Вашингтона Памела Смит сообщила, что Родригес совершил нападение на двух сотрудников израильского посольства, когда те выходили из музея, где проводилось мероприятие. Он подошел к группе из четырех человек и открыл огонь из пистолета. Затем он вошел в здание, где его задержала охрана. Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал случившееся «отвратительным актом антисемитского терроризма» и «пересечением красной линии». Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщил, что убитые были парой и планировали пожениться.

«Планы Путина относительно Европы»

Британские аналитики прогнозируют, что Россия сможет представлять «значительный военный вызов» для членов НАТО, особенно для стран Балтии, уже в 2027 году, пишет портал UnHerd. По мнению аналитиков, если к середине 2025 года на Украине будет достигнуто прекращение огня, Россия может сосредоточиться на долгосрочной конфронтации с НАТО. По данным немецких служб безопасности, РФ наращивает свой военный потенциал и может быстро перебросить подразделения, чтобы поставить под угрозу восточный фланг НАТО.

По версии издания, если президенту США Дональду Трампу удастся заключить успешную сделку по Украине, это может «развязать руки» Москве. Датская разведка считает, что Россия с большей вероятностью применит силу против членов НАТО, если посчитает, что альянс «ослаблен в военном отношении» или «политически разделен». Это «особенно верно, если Россия придет к выводу, что США не могут или не будут поддерживать европейские страны НАТО». Британский генерал Ричард Ширрефф, бывший заместитель главы сил НАТО в Европе, заявил, что тарифы и угрозы Трампа аннексировать Канаду и Гренландию «бьют прямо в сердце сплоченности альянса».

«Кризис в НАТО: Россия не дремлет»

На прошлой неделе в Стамбуле прошла встреча министров иностранных дел стран НАТО, в которой приняли участие американцы. Таким образом, генсеку НАТО Марк Рютте удалось продемонстрировать, что в альянсе существует внутреннее согласие. Однако президент США Дональд Трамп открыто усомнился в обоснованности коллективной обороны НАТО и поставил ее в зависимость от финансирования со стороны европейцев. Это не осталось без ответа, пишет чешский портал Seznam zprávy. Согласно недавнему опросу, только 18 процентов граждан определенно убеждены, что союзники окажут помощь государству-члену НАТО в случае конфликта. Кризис доверия в НАТО наступил в то время, когда все государства-члены существенно увеличивают расходы на оборону, модернизируют свои вооруженные силы и обороноспособность, отметил портал.

Издание подчеркивает, что в демократических странах поддержка военных расходов связана с общественным доверием к тому, что НАТО будет защищать их жителей. По версии издания, если доверие к коллективной воле НАТО пошатнется, это может привести к большей неопределенности или «открытости для переговоров и соглашений с Россией». Это открыло бы внутриполитическое пространство для формирования сфер влияния великих держав. Анализ развития общественного мнения в Словакии и Венгрии показывает, что это не просто теоретическое размывание союзнических отношений, подчеркивается в статье. По словам автора статьи, Россия «не дремлет», причем не только в вопросах Украины, но и в подрыве доверия к трансатлантическому сотрудничеству в странах-членах НАТО.

В Китае создали робота для превращения мозга в компьютер

Исследователи из Института автоматизации Китайской академии наук разработали робота CyberSense, предназначенного для имплантации микроэлектродов в мозг. Как сообщается в статье Global Times, робот функционирует «с точностью швейной машинки», аккуратно вставляя сверхтонкие, похожие на волоски гибкие микроэлектроды в мозг животных.

Разработчики заявили, что их робот обеспечивает надежную поддержку исследований в области нейронауки. Они подчеркнули, что современные имплантируемые электроды тоньше и гибче пряди волос, что значительно снижает риск хирургической травмы и иммунного отторжения. Но, когда дело доходит до деликатной работы с хрупкой и мягкой мозговой тканью, - это выходит за рамки возможностей человеческих рук. CyberSense отличается высокой степенью автоматизации, способностью имплантировать большое количество электродов, точным пространственным позиционированием и гибкостью, позволяющей избегать кровеносных сосудов.