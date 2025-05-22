Эксперт предупредил о срыве переговоров РФ и Украины из-за Ермака

Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что присутствие главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в украинской делегации может сорвать переговоры с Россией. Об этом эксперт рассказал порталу NEWS.ru.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. По итогам встречи стороны согласовали масштабный обмен пленными: тысяча на тысячу человек. По словам главы делегации РФ Владимира Мединского, Украина запросила прямые переговоры между главами государств, а российская сторона «приняла это к сведению».

В МИД заявили, что Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума с РФ

Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. Этот документ будет включать принципы соглашения, сроки и другие вопросы, включая возможное прекращение огня «на определенное время при достижении соответствующих договоренностей».

Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что на переговорах обсуждались «все модальности» возможного прекращения огня. Стороны заявили о готовности продолжать контакты. По данным The Wall Street Journal, следующий этап переговоров состоится в Ватикане в середине июня.

ТАСС сообщило, что украинские власти могут изменить состав своей делегации для встречи в Ватикане, так как в ней «явно не хватает политиков». Источник, близкий к переговорам, заявил агентству, что в состав переговорщиков может войти Ермак или его «креатуры».

«Вероятное присутствие Андрея Ермака в переговорной группе Украины говорит о желании Киева занять более жесткую позицию на переговорах. <…> Полагают, что Ермак будет более настойчивым», - так эти слухи прокомментировал Перенджиев.

По его мнению, в случае смены состава украинской делегации и присутствия в ней Ермака меморандум вряд ли удастся подписать.