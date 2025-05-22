СМИ: Ватикан напрямую не занимается организацией переговоров по Украине

Святой престол предоставляет свою площадку для встреч по Украине, но не выступает их непосредственным организатором или участником. Как пишет газета La Repubblica, во многом процесс подготовки пилотирует премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая проводит ряд телефонных контактов как с европейскими коллегами, так и американской стороной.

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По данным издания, цель главы итальянского правительства - определить даты первого раунда до конца недели. Начинать планируется с технического формата, но чтобы потом подготовить условия сначала для встречи на уровне глав МИД, а затем для саммита России и Украины. Как пишет газета, Мелони намерена в ближайшее время провести консультации с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, руководством ЕС и другими партнерами, а также Турцией. Планируется и новый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Затем будет проинформирован Ватикан.

Если Трампу нравится идея встречи в Ватикане, то Макрон предпочитает Швейцарию, уточняет издание. Тогда как в канцелярии Фридриха Мерца говорят о том, что "преждевременно говорить о датах и форматах". Главным "неизвестным" называется Москва, где еще не получали никаких конкретных предложений.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане в середине июня. По информации издания, на этих переговорах также будет присутствовать американская делегация, в состав которой войдут госсекретарь США , временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио, а также спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Ранее новый Папа Римский Лев XIV заявил о готовности поспособствовать мирному процессу на Украине, в том числе предоставить территорию Ватикана в качестве площадки для переговоров. Такую инициативу приветствовал президент США Дональд Трамп, а также европейские лидеры.

Переговорный процесс

16 мая в Стамбуле между Россией и Украиной прошли переговоры. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000", представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс. Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом встречи. Он также сообщил, что Украина запросила прямые переговоры между Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным, Россия приняла "этот запрос к сведению".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о месте возможных переговоров с Украиной пока остается открытым. При этом он отметил, что Россия традиционно приветствует усилия всех стран, которые хотят помочь урегулированию украинского конфликта, в том числе и желающего предоставить площадку для переговоров Ватикана.