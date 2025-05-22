В Армении поставили точку по поводу слухов о выходе страны из ЕАЭС

Власти Армении не рассматривают вопрос выхода страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на активизацию сотрудничества с Евросоюзом. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

«У нас нет такого вопроса — выхода из ЕАЭС. Армения продолжает сотрудничество в рамках союза, при этом развивая партнерство с ЕС», — подчеркнул Папоян, комментируя появившиеся слухи о возможной смене внешнеэкономического курса Еревана.

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Его слова передает Vesti.az.

Ранее Армения заморозила участие в ОДКБ на фоне разногласий с организацией и активизировала процесс интеграции с Евросоюзом. Эти шаги со стороны Еревана вызвали обсуждения о возможной смене внешнеполитического курса страны и предположения о пересмотре отношений с Россией.