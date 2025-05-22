В Финляндии рассказали о действиях России на общей границе после СВО

Финляндия ожидает от России дальнейшего наращивания войск вдоль их общей границы после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил генерал-майор финской армии Сами Нурми, передает The Guardian.

«Они меняют структуру, и мы видим умеренные приготовления, когда речь идет о строительстве инфраструктуры вблизи наших границ, что означает, что они, как только война на Украине, надеюсь, закончится, начнут возвращать силы, которые воевали на Украине, особенно сухопутные войска», — рассказал военный о возможных действиях Москвы.

По словам Нурми, Финляндия «очень внимательно» следит за ходом подготовки. Он пояснил, что российская сторона ведет умеренное строительство новой инфраструктуры на границе.

«Это не большое строительство, но в некоторых местах строится новая инфраструктура и ведется подготовка, ввозится новое оборудование», — отметил он.

Ранее о якобы наращивании Россией военных сил на границе с Финляндией путем укрепления баз и строительства инфраструктуры написала газета The New York Times (NYT). Издание сослалось на последние спутниковые снимки, подтвержденные представителями НАТО, где «видны ряды новых палаток, новые склады, где можно хранить военную технику, реконструкция укрытий для истребителей».