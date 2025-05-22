Экс-депутат Рады назвал возможные причины убийства Портнова

Убийство экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова может быть связано с тем, что он мечтал вернуться на родину и планировал юридическое сопровождение будущих избирательных компаний. Об этом заявил РИА Новости член движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Бывший советник и замглавы администрации Януковича, 51-летний Андрей Портнов был застрелен в испанском городе Посуэло-де-Аларкон у ворот школы его детей. Сообщалось, что Портнов покинул Украину в 2015 году, но на некоторое время возвращался в страну в 2019-м.

По словам экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника, Андрей Портнов мечтал вновь вернуться на Украину и публично выступал против экс-президента Украины Петра Порошенко (член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

«Он опытнейший юрист. Он участвовал в избирательных кампаниях. А любые выборы, значительная часть - это суды. [Во время выборов] придется судиться, отстаивать, и так далее. Так вот, он здесь, я бы сказал, специалист номер один», - пояснил политик.

При этом Олейник не исключил того, что Портнов искал варианты возвращения на Украину, готовился участвовать будущих избирательных компаниях и все видели эту подготовку, в том числе и Владимир Зеленский, который «уже начал тотальное уничтожение своих конкурентов».

Еще одной версией убийства Портнова может его профессиональная деятельностью как юриста, занимавшегося сопровождением очень крупных экономических проектов и работавшего с олигархами, заметил член движения «Другая Украина».

«Здесь надо исследовать, были ли какие-то конфликты, взятые обязательства невыполненные и так далее», - отметил Олейник.

Напомним, что при Януковиче Портнов курировал судебную систему Украины, затем занимался правозащитной деятельностью. В 2011 году он возглавил рабочую группу по разработке нового Уголовно-процессуального кодекса Украины, принятого в 2012 году. Во время Евромайдана входил в состав рабочей группы по урегулированию кризиса.