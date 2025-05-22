Министр обороны Литвы сравнила НАТО с «неблагополучной семьёй»
Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что НАТО напоминает «неблагополучную семью» на фоне разногласий по вопросу оборонных расходов. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы долго требовали увеличить расходы на оборону, к сожалению, нас почти не слышали в странах Западной Европы», — цитирует агентство Шакалене.
По её словам, члены НАТО не смогли оперативно отреагировать не меняющуюся геополитическую обстановку на Европейском континенте.
Ожидается, что вопрос новых требований к уровню финансирования обороны будет обсуждён и согласован на июньском саммите НАТО.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявлял, что страны Североатлантического альянса должны тратить на оборону значительно больше.