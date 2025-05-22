Европарламент призвал прекратить финансирование Венгрии

Европарламент призвал Брюссель полностью заморозить финансирование Венгрии. Об этом сообщает LRT.

Отмечается, что с подобным призывом выступила группа депутатов, обвиняющая Будапешт в ограничении свободы слова, подрыве демократии и несоблюдении законодательства и ценностей ЕС.

«Продолжать финансировать коррумпированный режим, который открыто подрывает европейские ценности, — неприемлемо», — говорится в письме, которое подписали 26 евродепутатов.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер заявлял, что между Киевом и Будапештом может произойти серьезный конфликт.

По его словам, в настоящее время между Украиной и Венгрией вспыхнул дипломатический скандал, обе стороны обвинили друг друга в организации шпионской ячейки. Кроме того, на Украине из-за нехватки в армии личного состава стали принудительно забирать на фронт проживающих в Закарпатье венгров. Венгрия направила свои войска на украинскую границу.