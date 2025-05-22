Западные СМИ придумали новый глагол после скандала Зеленского и Трампа

Британское издание The Telegraf заявило, что президента ЮАР Сирила Рамафосу "зеленскировали" (Zelenskyed) в Белом доме. Имеется в виду, что он попал в неловкое положение из-за провокационных слов президента США Дональда Трампа.

"Гостя Трампа основательно и по-настоящему "зеленскировали", он попал в засаду в Овальном кабинете напротив снимающих телекамер", — говорится в материале.

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Журналисты сослались на февральский скандал Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, когда сорвалось подписание ресурсной сделке и киевская делегация в спешке покинула Белый дом.

На встрече с Рамафосой Трамп также был прямолинеен. Он сказал Рамафосе, что тот считается "как уважаемой, так и противоречивой фигурой" и раскритиковал ЮАР за угнетение белых фермеров.