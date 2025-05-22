Конституционный суд Румынии отклонил жалобу лидера националистического Альянса за объединение румын Джордже Симиона с требованием об аннулировании результатов второго тура выборов. Об этом говорится в заявлении на сайте суда.

"Конституционный суд в рамках своих полномочий <...> рассмотрел ходатайство об отмене [результатов] выборов президента Румынии во втором туре, <...> поданное Джордже-Николае Симионом. По итогам обсуждения Конституционный суд единогласно отклонил ходатайство об отмене [результатов] выборов как необоснованное", - отмечается в постановлении суда.

В нем также говорится, что аргументы, изложенные в мотивационной части Пленума конституционного суда, будут опубликованы в официальном вестнике Румынии. Решение является окончательным и доводится до сведения Центрального избирательного бюро.

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Ранее Симион заявил, что обжалует результат голосования в КС. По его словам, в ходе выборов действовал "целый механизм фальсификации", посредством которого независимому кандидату Никушору Дану были добавлены голоса. Симион также утверждал, что власти по меньшей мере четырех стран - Франции, Польши, Молдавии и Испании - осуществляли вмешательство в президентские выборы в Румынии на стороне его соперника Никушора Дана.

Завершившиеся 18 мая в Румынии президентские выборы были повторными. По итогам второго тура Симион получил 46,40% голосов, его соперник Дан - 53,60%. Плановые выборы были прерваны в конце прошлого года Конституционным судом после того, как в первом туре 24 ноября 2024 года наибольшее число голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску.

Решение было принято под предлогом незаконного финансирования кампании Джорджеску, хакерских атак на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также недоказанного российского вмешательства.