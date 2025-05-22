«Мертвые души» обнаружены среди участников голосования в Румынии

В списках избирателей на президентских выборах в Румынии найдено уже 1,7 миллиона умерших, которые приняли участие в голосовании. Об этом пишет портал Solid News.

По данным портала, в первых отчетах об итогах голосования есть серьезные нарушения. В частности, у издания есть доказательства, что более 500 «мертвых душ» проголосовали на выборах в двух коммунах. В списках в Видре таких избирателей 426 и 92 - в Дэрэшти.

Всего же в списках избирателей на выборах президента страны числятся как минимум 1,7 млн умерших граждан, говорится в статье.

В свою очередь экс-кандидат в президенты Румынии Джордже Симион на брифинге в Бухаресте отметил, что в первом туре не было зафиксировано случаев, когда умершие внезапно возвращались к жизни и принимали участие в голосовании, пишут «Известия».

«Сегодня помимо призыва ко всем выйти и отпраздновать демократию своим голосованием мы сосредоточимся на предотвращении фальсификаций», - заявил он.

По итогам второго тура выборов президента Румынии победу одержал проевропейский кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. Кандидат от ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион был лидером первого тура.

При этом основатель Telegram Павел Дуров заявил о том, что глава французской разведки Николя Лернер потребовал от него лишить политиков Румынии возможности высказываться на платформе в преддверии выборов. А после подведения итогов голосования он сообщил, что готов приехать в Румынию для дачи показаний по делу о вмешательстве в выборы.