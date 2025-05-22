«Какого черта»: Рамапоса рассказал Трампу, что Зеленский делал в ЮАР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его коллега из ЮАР Сирил Рамапоса обменялись шутками об апрельской поездке главы киевского режима Владимира Зеленского в африканскую страну.

По словам Трампа, он позвонил Зеленскому, а ему ответила администрация президента, которая ответила, что украинский лидер находится в ЮАР. Тогда Трамп спросил: «Какого черта он делает в ЮАР?».

Сирил Рамапоса рассказал, что украинского президента посвятили в учения мира, добиваться и создавать который учил первый президент ЮАР Нельсон Мандела.

— Так Нельсон Мандела учил нас. Если ты хочешь мира в стране, сделай это без условий, сядь и обсуди, — сказал Рамапоса, видео с его встречи с Трампом доступно на YouTube.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что такой ответ украинской администрации показался ему крайне странным, из-за чего у него сразу возник вопрос, чем украинский президент занимается в ЮАР.

Появилась информация, что Украине придется менять состав переговорной группы для работы над меморандумом о мирном договоре с Россией, так как в составе нынешней делегации не хватает профессиональных политиков. Так, вероятным кандидатом называют Александра Мережко.