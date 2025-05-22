Выбор места проведения новых переговоров с Россией — это второй вопрос. Такое заявление сделал в четверг, 22 мая, руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак.

Украинский политик высказался в соцсетях после публикаций средств массовой информации о том, что после Стамбула российско-украинские переговоры могут провести в Ватикане.

Ермак в ответ заявил, что у Киева — четкая позиция: "Первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Лишь после этого украинские власти готовы обсуждать место для следующей встречи с представителями России.

В офисе Зеленского назвали шаги по урегулированию конфликта на Украине

Ранее информированные источники рассказали, что киевскому режиму придется изменить состав своей переговорной группы для работы над меморандумом о будущем мирном договоре с Россией. Проблема Киева в том, что в его нынешней делегации "явно не хватает политиков"

Тем временем российское Министерство иностранных дел напомнило, что утрата легитимности в качестве президента Украины мешает Владимиру Зеленскому подписать меморандум по мирному урегулированию конфликта. Директор правового департамента МИД Максим Мусихин предупредил, что "могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом".