В Японии усилят борьбу с бандами "наемных преступников"

Главное полицейское управление Японии создаст спецподразделение по борьбе с новым видом преступности - бандитскими группами с непостоянным составом, куда исполнителей на разовой основе анонимно нанимают онлайн. Для противодействия им соберут примерно 200 лучших следователей страны, подразделение начнет работу в октябре, сообщило национальное общественное телевидение.

В бандах с "текучим составом", как сообщается, в 2024 году единовременно состояли более 10 тыс. человек. Примерно 4 тыс. из них нанимались через интернет для выполнения разовых заданий, остальные заняты логистикой, поиском целей для краж и грабежа. Исполнителям анонимно дают детальные инструкции, включая пути отхода.

Такие группы в 2024 году совершили серию грабежей, множество краж и реализовали много мошеннических схем. Общий ущерб составил почти 200 млрд иен - около $1.4 млрд. Трудность борьбы с такими бандами во многом связана с тем, что их руководители глубоко законспирированы и зачастую действуют из-за границы.

По данным Главного полицейского управления, подобные группы с непостоянным составом в последнее время оттеснили в Японии на задний план традиционные организации якудза, которые теряют численность и находятся под постоянным нажимом со стороны властей.