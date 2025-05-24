Политолог назвал представляющую угрозу США страну

США в первую очередь противостоят Китаю, заявил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Так в разговоре с «Лентой.ру» политолог объяснил заявление замглавы американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Эллис о том, что КНР представлять экзистенциальную угрозу для безопасности Соединенных Штатов.

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«В большей степени это формализация уже известных фактов. Российская угроза в большей степени фигурирует в информационной повестке США в силу традиционной инерции общественного сознания. Однако все ключевые эксперты и политики уже не первый год в Америке открыто говорят, что США в первую очередь противостоят Китаю и его растущей мощи, его динамики как в экономике, так и в общественной сфере», — отметил Коньков.

По словам политолога, заявление ЦРУ подтверждает, что слова политиков и экспертов попадают и в официальное целеполагание разведведомства.

Китай отреагировал на обвинения США по поводу угрозы в космосе

Ранее Эллис сообщил, что Китай является экзистенциальной угрозой для безопасности США. Он подчеркнул, что именно КНР – главный приоритет для нового руководства ЦРУ, а ключевая задача на этом направлении — обеспечение решительного технологического преимущества Вашингтона над Пекином. В числе других стран, которым ведомство планирует уделять особое внимание в области сбора разведданных, он также назвал Россию, Иран и КНДР.