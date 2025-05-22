В ЦРУ назвали Китай главной угрозой для США
Китай является экзистенциальной угрозой для безопасности США. Об этом заявил порталу Axios заместитель главы американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Эллис.
«Китай представляет собой экзистенциальную угрозу безопасности Америки, с которой мы никогда раньше не сталкивались», - подчеркнул Эллис.
По его словам, именно Китай является приоритетным направлением для нового руководства ЦРУ. В ведомстве намерены оказывать помощь американским компаниям в сохранении «решающего технологического преимущества» над Китаем в таких областях, как искусственный интеллект, микросхемы и биотехнологии.
При этом Россия «по-прежнему остается проблемой и приоритетом для сбора разведывательной информации», наряду с такими странами как Иран и Северная Корея, уточнил заместитель главы Центрального разведывательного управления США.
Ранее между США и Пекином началась торговая война. Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел пошлины в отношении Китая в размере 34%. После того как Пекин предпринял ответные меры, Трамп резко повысил их до 145%. Также в Белом доме предупредили, что Китаю грозят пошлины на импорт в США в размере до 245%.
На фоне торговой войны Пекин резко сократил импорт многих американских товаров - в некоторых случаях до нуля. 12 мая США и Китай по итогам переговоров в Женеве приняли решение о взаимном снижении тарифов на 90 дней, чтобы «ослабить торговую напряженность и дать экономикам время на урегулирование разногласий».