Раскрыт возможный мотив убийства Портнова

Убийство бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании может быть связано с организованной преступностью. Об этом пишет газета ABC со ссылкой на источники в испанской разведке.

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Они считают маловероятным политический мотив преступления. Источники издания склонны полагать, что речь идет об "убийстве, совершенном организованной преступностью либо из-за экономических вопросов, либо из мести".

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"Это не означает, что убийцы не являются украинцами, но на данный момент не прослеживается политический мотив в этих событиях, - добавили они. - Киев не может позволить себе казнь за пределами [Украины] в настоящее время, потому что это спровоцировало бы крупный дипломатический конфликт с Испанией".

По версии ABC, Портнов поселился в Испании в апреле 2024 года. Он был застрелен утром 21 мая около школы в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон (автономное сообщество Мадрид). Преступников было как минимум двое или трое, хотя полиция не исключает, что у них были сообщники, пишет газета.

Пока правоохранительные органы не сообщали о задержаниях по делу.