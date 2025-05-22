Россия взломала тысячи камер на Украине и ЕС для слежки за поставками ВСУ

Главное разведывательное управление (ГРУ) России якобы получило доступ к тысячам камер вблизи границы, военных объектов и железнодорожных станций на территории европейских стран и западной Украины, чтобы следить за поставками оружия ВСУ. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на разведку Великобритании.

Как утверждается в материале, РФ якобы получила доступ примерно к 10000 камер вблизи «военных объектов и железнодорожных станций для отслеживания перемещения поставок на Украину», из которых 80% находились на территории самой республики и еще и 10% в Румынии.

Газета пишет, что 4% камер находились в Польше, 2,8% в Венгрии и 1,7% в Словакии. Взлом предоставил доступ к «моментальным снимкам» изображений с камер, говорится в тексте.

На этом фоне Национальный центр кибербезопасности Великобритании призвал компании, занимающиеся доставкой помощи, «принять немедленные меры для своей защиты».

До этого сообщалось, что российские войска всего за одну ночь уничтожили накопленное ВСУ за время перемирия вооружение. Так, были поражены склады с оружием в Харьковской и Винницкой областях, порты в Одесской области, а также авиабазы ВСУ в пяти областях страны.