Избранный президент Румынии высказался о помощи Киеву

Новый президент Румынии Никушор Дан анонсировал рост оборонных расходов страны и продолжение поддержки Киева, несмотря на рекордный бюджетный дефицит.

Румыния продолжит помогать Украине и увеличит расходы на оборону, заявил избранный президент страны Никушор Дан в интервью Financial Times, передает РИА «Новости».

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Дан подчеркнул, что график повышения оборонных затрат будет согласован с США и союзниками по НАТО. Президент уточнил, что страна готова достичь новой цели альянса в 3,5% от ВВП на оборону, а также выделить дополнительный 1,5% на инфраструктуру и кибербезопасность.

Это решение принимается на фоне рекордного дефицита бюджета Румынии на уровне 9,3% ВВП, самого высокого в Евросоюзе. Дан также отметил, что румыны сделали выбор в пользу ЕС, НАТО и поддержки Украины.

«Мы останемся частью европейских усилий по оказанию помощи Украине... Это означает продолжение поддержки Украины и участие в европейских усилиях по взятию ее безопасности в свои руки», – заявил Дан.

Ранее Дан заявил, что считает невозможным участие румынских военных в миротворческой миссии на Украине из-за напряженности с Россией.