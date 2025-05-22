Трамп заявил лидерам ЕС о неготовности Путина завершить конфликт

В ходе телефонного разговора 19 мая президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что глава России Владимир Путин не готов прекратить конфликт на Украине на фоне успехов российской армии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на трех человек, знакомых с содержанием беседы.

По словам собеседников WSJ, европейские лидеры впервые услышала от Трампа такое заявление о президенте России. Публично президент США заявлял об искренней готовности Путина к дипломатическому урегулированию.

Телефонные переговоры Путина и Трампа состоялись 19 мая. По итогам беседы президент РФ сообщил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. Этот документ будет включать принципы соглашения, сроки и другие вопросы, включая возможное прекращение огня «на определенное время при достижении соответствующих договоренностей».

Путин подчеркивал, что обе стороны должны проявить «максимум стремления к миру» и найти компромиссы, которые устроили бы всех. Президент РФ отмечал, что главное для России - устранить первопричины кризиса. Трамп, в свою очередь, заявил, что переговоры РФ и Украины начнутся «немедленно». Как написал Трамп в своей соцсети, тон и дух его разговора с Путиным были «превосходными». По его словам, если бы это было не так, он бы сказал об этом сразу.

Также президент США указал, что условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта. После завершения разговора с Путиным Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. На линии также были главы Германии, Франции, Италии, Финляндии и Еврокомиссии. Как сообщало Axios, они спросили Трампа о возможности введения санкций США против России, но Трамп сказал, что не считает это хорошей идеей.

Источники WSJ также утверждают, что Трамп не захотел усиливать санкции, хотя и заявил европейским лидерам о неготовности Путина прекратить конфликт. Вместо этого он сказал, что хочет быстро продолжить переговоры на «более низком уровне» между Россией и Украиной в Ватикане. Трамп дал понять, что отправит на переговоры госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Кита Келлога.

Некоторые лидеры, говорившие с Трампом 19 мая, настаивали, что результатом любых переговоров в Ватикане должно стать безусловное прекращение огня. Но Трамп снова возразил, заявив, что ему не нравится термин «безусловный». В конце концов европейцы согласились отказаться от своего требования использовать это слово. Ожидается, что переговоры в Ватикане начнутся в середине июня.

В то же время, по словам собеседников WSJ, европейские лидеры пришли к выводу, что администрация Трампа не остановит экспорт оружия из США, пока за него платят Европа или Украина.