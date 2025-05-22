Ким Чен Ын пообещал наказать виновных за аварию во время спуска эсминца КНДР на воду

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал «серьезную аварию», когда во время церемонии новый эсминец не сошел на воду как положено, получив повреждения. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на ЦТАК.

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Ким Чен Ын, присутствовавший на спуске на воду, приказал отреставрировать корабль до партийного заседания в июне, а также привлечь к ответственности лиц, участвовавших в проектировании корабля, за инцидент, который, по его словам, «нанес серьезный урон достоинству и гордости нашей нации в одно мгновение».

Глава государства объяснил произошедшую в четверг аварию на верфи «абсолютной беспечностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом». Он добавил, что «безответственные ошибки» виновных будут рассмотрены на пленарном заседании в следующем месяце. Он не уточнил, какое наказание и санкции будут к ним применены.

До этого стало известно, что Северная Корея замаскировала площадку для запуска межконтинентальных баллистических ракет под гольф-клуб. По информации The Telegraph, до прошлого года на этом месте находился зимний дворец Ким Чен Ына, известный как резиденция Рёкпо, расположенный в густом лесу примерно в 30 километрах к юго-востоку от столицы Пхеньяна. Комплекс был недавно снесен и заменен рядом новых сооружений, дорог и, по всей видимости, гольф-полей.