В Думе конфликт на Украине сравнили с раковой опухолью

Экс-глава правительства ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай призвал бороться с украинскими властями как с «раковой опухолью». Об этом он рассказал NEWS.ru.

По мнению Бородая, в рамках украинского кризиса России необходимо провести четкую границу между собой и западными странами. Депутат заявил, что для полной безопасности этой границы Украиной должен управлять не Владимир Зеленский или «какой-нибудь другой реваншистский режим».

«Эта история как с раковой опухолью. Если у вас есть раковая опухоль, то это ваши клетки, родные, ваши собственные. Просто они вас убивают. Так бывает иногда», - заявил Бородай.

Он добавил, что со смертельно опасным заболеванием «невозможно договориться», его можно лишь вылечить хирургическим путем или с помощью химиотерапии.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. В ходе переговоров стороны согласовали масштабный обмен пленными: тысяча на тысячу человек. По словам главы делегации РФ Владимира Мединского, Украина запросила прямые переговоры между главами государств. Российская сторона «приняла это к сведению».

Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. Этот документ будет включать принципы соглашения, сроки и другие вопросы, включая возможное прекращение огня «на определенное время при достижении соответствующих договоренностей».