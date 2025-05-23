Трамп все напутал с доказательствами «геноцида белых» в Африке

Доказательствами предполагаемых массовых убийств белых южноафриканцев, представленными Дональдом Трампом президенту ЮАР Рамафосе на напряженной встрече в Белом доме в среду, в некоторых случаях были снимки из Демократической Республики Конго, в то время как кадры, показанные во время встречи, были представлены как изображающие “места захоронений” убитых белых.

“Это все белые фермеры, которых хоронят”, - сказал Трамп, держа в руках распечатку статьи, сопровождаемую фотографией, во время встречи в Овальном кабинете с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой.

Фотография, сопровождающая статью, на самом деле была скриншотом видеозаписи, опубликованной агентством Reuters 3 февраля и впоследствии проверенной группой по проверке фактов информационного агентства, на которой видно, как гуманитарные работники поднимают мешки с телами погибших в конголезском городе Гома. Изображение было взято из материалов агентства Reuters, снятых после смертельных боев с поддерживаемыми Руандой повстанцами M23 в Демократической Республике Конго (бывший Заир).

В другой момент встречи Трамп «устроил засаду» Рамафосе, показав видео, которое, по его утверждению, доказывало факт геноцида белых людей в Южной Африке. На кадрах, которые, по утверждению Трампа, показывали могилы более тысячи белых фермеров, отмеченные белыми крестами. На кадрах, снятых на шоссе, соединяющем небольшие города Ньюкасл и Нормандайн в Южной Африке, на самом деле изображено мемориальное место, а не могилы, пишет The Guardian.

Роб Хоатсон, который установил мемориал, чтобы привлечь внимание общественности, рассказал прессе, что это было не место захоронения. “Это был мемориал. Это не был постоянный мемориал, который был установлен. Это был временный мемориал", - сказал он. Мемориал был установлен после убийства двух фермеров-африканеров в местной общине.

Видеозапись, показанная Трампом в среду, содержала несколько некорректных утверждений и неточностей, но была призвана поддержать предложение президента США о предоставлении “убежища” преследуемым белым фермерам, что вызвало гнев правительства Южной Африки, которое оспаривает обвинения. Белый дом заявил, что в ней были представлены доказательства геноцида белых фермеров в ЮАР. Эта теория заговора уже много лет циркулирует среди ультраправых, пишет The Guardian.

В ролике особое внимание уделялось Джулиусу Малеме, активному политику, известному своей радикальной риторикой. В нескольких клипах он был замечен в красном берете своей популистской, вдохновленной марксизмом партии “Борцы за экономическую свободу” (EFF) и скандировал призывы “перерезать горло белым", а также скандальную песню против апартеида "Убей бура, убей фермера”.

Трамп заявил, что Малеме является правительственным чиновником, намекая на то, что его подстрекательские лозунги отражают официальную политику в отношении белого меньшинства Южной Африки. Но, как отмечает The Guardian, Малема - оппозиционный политик, который приобрел известность, выступая за радикальные реформы, включая перераспределение земель и национализацию ключевых секторов экономики.

На прошлогодних выборах партия заняла лишь четвертое место, набрав 9,5% голосов. Во время встречи в Овальном кабинете Рамафоса и его делегация дистанцировались от риторики Малемы.

Министр сельского хозяйства ЮАР Джон Стинхейзен, член правоцентристского Демократического альянса, сказал Трампу, что он присоединился к многопартийной коалиции Рамафосы “именно для того, чтобы не допустить этих людей к власти”.

Сирил Рамафоса посетил Вашингтон на этой неделе, чтобы попытаться наладить отношения с Соединенными Штатами после постоянной критики со стороны Трампа в последние месяцы по поводу земельного законодательства Южной Африки, внешней политики и предполагаемого плохого обращения с белым меньшинством, которое Южная Африка отрицает.