Fox News назвал палату представителей США хосписом

Палату представителей конгресса Соединенных Штатов можно сравнить с хосписом. Об этом заявил американский телеканал Fox News.

© Газета.ru

Таким образом телеканал прокомментировал очередную смерть в составе законодателей из палаты представителей конгресса США. Такое сравнение Fox News привел после смерти члена палаты представителей демократа Джерри Коннолли, скончавшегося от рака пищевода.

«За тринадцать месяцев… Вы готовы? Шесть демократов умерли. Палата представителей похожа на хоспис», — сказал ведущий телеканала в прямом эфире.

Он отметил, что Штатам необходимо «передать факел молодому поколению», и подчеркнул, что американцам не нужен «очередной Байден».

Сенатор США погиб при покосе травы дома

До этого бывший врач Белого дома и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что Байдену, у которого диагностировали агрессивную форму рака простаты, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев.

82-летнему Джо Байдену поставлен диагноз — агрессивная форма рака предстательной железы с метастазами в костную ткань. Несмотря на быстрое течение болезни, опухоль оказалась гормонозависимой, что дает возможность для эффективного лечения. Дональд Трамп и Камала Харрис выразили поддержку бывшему президенту США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден опубликовал фотографию с женой после сообщения о раке простаты.