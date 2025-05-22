Пока вы спали: расследование президентства Байдена и крупнейший авиаудар с авианосца США

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США нанесли крупнейший в истории авиаудар с авианосца

Начальник штаба военно-морских сил США адмирал Джеймс Килби заявил, что США нанесли "крупнейший в истории" авиаудар c авианосца. Он пришелся по территории Сомали, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Business Insider.

"Был нанесен крупнейший авиаудар в истории - 125 тысяч фунтов (56,7 тонны - ред.) - с одного авианосца (USS Harry S. Truman - ред.) по территории Сомали", - цитирует издание слова Килби.

Отмечается, что с февраля США наносят авиаудары в Сомали по объектам "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ)*. Кроме этого, удары регулярно наносятся по позициям базирующейся в Сомали радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", которая имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*.

В сенате США расследуют, кто управлял страной вместо Байдена

Председатель подкомитета по расследованиям комитета внутренней безопасности сената США Рон Джонсон хочет выяснить, кто на самом деле мог управлять страной во время президентского срока Джо Байдена. Начата официальная процедура выяснения, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Axios.

"Мы должны это сделать. Я имею в виду, кто руководил правительством", — сказал Джонсон.

Отмечается, что он вскоре начнет рассылать письма по нескольким десяткам человек, у которых был прямой контакт с экс-главой государства.

Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп обвинил окружение экс-президента США в госизмене. По мнению американского лидера, оно якобы знало о проблемах Байдена с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это.

Сенатор Грэм** выступил с угрозой в адрес Китая и других партнеров России

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм** выступил с угрозой в адрес Китая и других партнеров России. Он заявил о якобы нежелании президента РФ Владимира Путина вести переговоры по завершению конфликта на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую запись политика в социальной сети Х.

"Подавляющее большинство в сенате США считает, что Путин избегает реальных переговоров, поскольку считает, что со временем США и наши союзники сломаются. Это был бы серьезный просчет, который может навредить Китаю и другим странам", - написал сенатор.

Грэм** указал, что провел встречу с послом КНР в США Се Фэном, в рамках которой обсудил военный конфликт на Украине и вопросы торговли.

В КНДР произошла серьезная авария при спуске эсминца

В КНДР на судостроительном заводе в Чхонджине во время спуска эсминца на воду произошла авария. На церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Во время спуска произошла серьезная авария", — пишет агентство.

Уточняется, что инцидент произошел 21 мая. Речь идет о новом корабле водоизмещением пять тысяч тонн.

Как заявил лидер КНДР, ответственность за аварию, "бросившую тень на честь и достоинство государства", лежит на Отделе оборонной промышленности Центрального Комитета партии, а также на связанных учреждениях, включая Институт механики Академии наук, Политехнический университет имени Ким Чека, Центральное конструкторское бюро кораблестроения, и работниках завода в Чхонджине. Ким Чен Ын также дал указание завершить восстановление корабля до пленума ЦК партии в июне.

Новый раунд переговоров России и Украины может пройти в Ватикане

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане. На них могут направить американского госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

"Переговоры в Ватикане, как ожидается, начнутся в середине июня", - сообщает газета.

Как рассказал источник издания, президент США Дональд Трамп в прошлое воскресенье заявил европейским лидерам, что может направить на эти переговоры американского госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.

* Запрещенная в России террористическая организация.

*** Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.