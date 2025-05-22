В США заявили о планах Украины представить ЕС рекомендации по санкциям

Украина планирует предоставить Европейскому союзу (ЕС) 40-страничные рекомендации по ужесточению санкций против России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что список рекомендаций получит название «Белая книга». В частности, Киев предложит арестовать российские активы и ввести санкции против покупателей нефти из РФ.

«Украина обеспокоена тем, что отход Вашингтона от санкций также может вызвать колебания в Брюсселе, в котором традиционно требуется согласие всех 27 стран для принятия нового пакета санкций», — говорится в материале.

Зеленский призвал к усилению санкций против России

Ранее президент США Дональд Трамп резко ответил на призывы украинского лидера Владимира Зеленского ужесточить санкции против России. Он подчеркнул, что сам будет принимать такие решения. Он также добавил, что это будет зависеть от действий России.