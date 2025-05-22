Второй раунд переговоров по Украине может пройти в Ватикане

Второй раунд российско-украинских переговоров по вопросу урегулирования конфликта может состояться в Ватикане в середине июня. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.

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По информации WSJ, на этой встрече также будет присутствовать американская делегация, в состав которой войдут госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента по России и Украине Кит Келлог.

Мединский оценил результаты переговоров по Украине

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона осталась «довольна» встречей.

По данным источника Sky News, одним из условий Москвы для прекращения огня стал вывод украинских войск с территории России. Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, российская сторона «приняла запрос к сведению».

Стороны также договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000».

Ранее Трамп рассказал о важном результате разговора с Путиным.