Маск встретился в Пентагоне с министром обороны

Министр обороны США Пит Хегсет встретился 21 мая с миллиардером Илоном Маском в Пентагоне. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные лица.

Маск имеет ряд контрактов с минобороны США. Основанная предпринимателем компания SpaceX, в частности, имеет контракт с американской армией на развертывание спутниковых терминалов Starlink на Украине. Предполагается, что компания Маска также может получить большой контракт на создание противоракетного щита Golden Dome.

«Сегодня утром министр встретился с Илоном Маском и другими членами команды X AI», — говорится в заявлении официального представителя Пентагона Шона Парнелла.

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Он добавил, что министерство обороны США намерено взаимодействовать с руководителями компаний, занимающихся разработкой систем искусственного интеллекта, чтобы гарантировать, что американские военные «будут готовы противостоять угрозам XXI века».

В апреле Axios сообщал, что Хегсет отстранил от должности двух высокопоставленных чиновников Пентагона в рамках расследования того, кто раскрыл информацию о запланированном секретном брифинге по Китаю для Маска.

Ранее Трамп перестал упоминать Илона Маска в соцсетях и на брифингах.