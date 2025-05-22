Министр обороны США встретился с Маском в Пентагоне

Министр обороны США Пит Хегсет встретился с американским миллиардером Илоном Маском в Пентагоне и обсудил применение искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил представитель оборонного ведомства Шон Парнелл, сообщает Reuters.

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«Министр встретился с Маском и другими членами команды X AI. Министерство обороны намерено сотрудничать с руководителями индустрии ИИ, чтобы военные могли противостоять угрозам XXI века», — сказал спикер.

Ранее журнал Politico заметил, что Маск пропал из информационного поля, а публикаций с его именем в политических кругах становится все меньше. Отмечается, что президент США Дональд Трамп, упоминавший Маска каждые несколько дней в своем аккаунте в соцсети Truth Social, ничего не писал о нем уже больше месяца.