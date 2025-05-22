В США начнут расследование о здоровье Байдена в период его президентства

Американский сенатор Рон Джонсон заявил о том, что начал расследование о состоянии здоровья экс-главы США Джо Байдена, у которого недавно диагностировали рак. Он намерен выяснить, кто на самом деле мог управлять страной во время президентского срока политика, пишет Axios.

«Мы должны это сделать. Я имею в виду, кто руководил правительством», — отметил республиканец.

Он рассказал, что вскоре начнет рассылать письма по нескольким десяткам человек, у которых был прямой контакт с Байденом с 2021 по 2024 годы.

У Джо Байдена обнаружили рак простаты. Политик борется с агрессивной формой заболевания

Ранее сообщалось, что у Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Команда политика сообщила, что на днях политик прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании. После этого у него нашли метастазы в кости и диагностировали онкологическое заболевание.

После этого появилась информация, что Джо Байден в последний раз проходил скрининг на рак простаты в 2014 году, когда занимал пост вице-президента США.

В свою очередь, экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон предположил, что экс-президенту США Джо Байдену, у которого диагностировали агрессивную форму рака простаты, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев. Джексон также выразил надежду на то, что врачи смогут эффективно бороться с заболеванием, но констатировал, что в случае Байдена оно «зашло далеко».