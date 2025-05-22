Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол в своей статье для журнала Responsible Statecraft раскритиковал законопроект Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который предусматривает введение новых санкций против России.

По его словам, это вызовет экономическую катастрофу в масштабах, невиданных ранее в США.

«Хотя законопроект направлен на наказание России, он также накажет союзников Америки и даже сами Соединенные Штаты», — написал он.

Пол добавил, что США, Европейский союз, Япония и другие американские союзники продолжают напрямую или опосредованно закупать критически важные минералы из России.

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Ранее глава Госдепа Марко Рубио заявил, что администрация президента США Дональда Трампа пока не может ответить, поддержит ли она законопроект сенатора Линдси Грэма. Грэм, в свою очередь, сообщил, что его проект поддерживают более 80 сенаторов, а также выразил готовность двигаться вперед в принятии документа.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.