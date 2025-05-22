В США оценят прогресс в урегулировании на Украине по меморандуму России

США примут дальнейшие решения в отношении Москвы и Киева на основании своей оценки меморандума об урегулировании на Украине, подготовку которого ведет Россия. Об этом рассказал американский госсекретарь Марко Рубио, пишет ТАСС.

«Мы надеемся, что сможем заключить мирную сделку. Предполагается, что россияне подготовят документ, меморандум о мире, как они его называют, в следующие несколько дней, в котором излагается, чего они требуют для прекращения огня», — отметил он.

Вашингтон сможет многое узнать из содержания этого меморандума о мире, считает Рубио. Если он окажется резонным, то стороны добьются прогресса. Если нет, то президенту США Дональду Трампу будут доступны варианты действий.

Рубио заявил о готовности США к любому мирному соглашению по Украине

Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора Трамп попросил Владимира Путина включить в меморандум по урегулированию на Украине пункты, с которыми другая сторона переговоров сможет согласиться, а не выступить с предложением, которое будет сразу же отклонено.

Также в Вашингтоне рассказали, что Трамп в своем подходе к конфликту на Украине и внешней политике в целом руководствуется гуманитарными соображениями.