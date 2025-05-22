В США оценят прогресс в урегулировании на Украине по меморандуму России

Lenta.ru

США примут дальнейшие решения в отношении Москвы и Киева на основании своей оценки меморандума об урегулировании на Украине, подготовку которого ведет Россия. Об этом рассказал американский госсекретарь Марко Рубио, пишет ТАСС.

В США оценят прогресс в урегулировании на Украине по меморандуму России
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«Мы надеемся, что сможем заключить мирную сделку. Предполагается, что россияне подготовят документ, меморандум о мире, как они его называют, в следующие несколько дней, в котором излагается, чего они требуют для прекращения огня», — отметил он.

Вашингтон сможет многое узнать из содержания этого меморандума о мире, считает Рубио. Если он окажется резонным, то стороны добьются прогресса. Если нет, то президенту США Дональду Трампу будут доступны варианты действий.

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Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора Трамп попросил Владимира Путина включить в меморандум по урегулированию на Украине пункты, с которыми другая сторона переговоров сможет согласиться, а не выступить с предложением, которое будет сразу же отклонено.

Также в Вашингтоне рассказали, что Трамп в своем подходе к конфликту на Украине и внешней политике в целом руководствуется гуманитарными соображениями.

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