СМИ утверждают, что Трамп изменил позицию по Украине

Bild: Трамп отказался от призывов к прекращению огня после разговора с Путиным
Президент США Дональд Трамп отказался от призывов немедленно прекратить огонь на Украине после того, как пообщался с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону. Об этом сообщает Bild.
В публикации отмечается, что данные действия свидетельствуют о повороте на 180° в политике в отношении России.
До этого Трамп признал, что украинский конфликт не касается США напрямую, но Вашингтон готов к действиям для его разрешения.
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В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио на бюджетных слушаниях в профильном комитете Палаты представителей заявил, что США больше не могут «решать все мировые проблемы». Он отметил, что в мире есть немало «достойных поводов, много происходит ужасающего», но Вашингтону нужно сохранять приоритет на национальных интересах.
19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. По словам президента США, Москва и Киев вскоре начнут переговоры. Трамп уточнил, что условия прекращения огня должны вырабатывать сами стороны конфликта, обладающие «эксклюзивным знанием деталей».
Ранее политолог заявил, что страны Евросоюза чувствуют себя преданными США.