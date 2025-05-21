Мужчина распылил перечный газ при побеге от сотрудников ТЦК во Львове

Во Львове мужчина мобилизационного возраста распылил перечный газ в лицо сотрудникам ТЦК (аналог военкомата на Украине) и полиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Львовского областного ТЦК.

В ведомстве пояснили, что военнослужащие с полицией проводили оповещение военнообязанных в городе. При попытке проверить документы один из мужчин попытался скрыться.

«Уже когда его почти догнали, мужчина резко обернулся и распылил, вероятно, перечный газ. В результате [страж порядка] и военнослужащий госпитализированы с серьезными повреждениями глаз», — отметили в ТЦК.

В дальнейшем нарушителя удалось задержать, уточнили в пресс-службе. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

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Ранее сообщалось, что во Львове, при попытке убежать от сотрудников ТЦК, горожанин застрял в заборе. Военные извлекли его, избили и увезли в учебный центр.

В этом центре, по данным из открытых источников, нередко гибнут мужчины, проходящие «курс молодого бойца».

В частности, в феврале 2025 года умер от побоев послушник одного из монастырей канонический православной церкви. Его схватили на улице и насильно доставили в центр.