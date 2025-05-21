ChatGPT оценил шансы Байдена прожить больше пяти лет

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT считает, что шансы бывшего президента США Джо Байдена прожить больше пяти лет в связи с диагностированным у него раком простаты составляют лишь 40%. Об этом сообщает РИА Новости.

На соответствующий запрос агентства ChatGPT указал, что общая выживаемость для рака простаты девятой стадии в зависимости от лечения составляет от двух до пяти лет.

«Некоторые пациенты живут дольше, особенно если диагноз поставили на ранней стадии и есть доступ к продвинутому лечению. Около 30-40% живут дольше пяти лет», — ответил чат-бот на вопрос о перспективах выздоровления Байдена.

ChatGPT отметил, что прогноз по данному виду заболевания «серьезный», но «многие пациенты живут несколько лет после диагноза». При этом чат-бот подчеркнул, что точная продолжительность жизни Байдена остается неопределенной, поскольку «зависит от различных персональных показателей и реакции на лечение».