Пентагон: Трамп принял Boeing за 400 миллионов долларов в подарок от Катара

Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что президент США Дональд Трамп принял в подарок от Катара самолет Boeing, который оценивается в 400 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Парнелла, самолет будет адаптирован для президентских полетов. При этом он подчеркнул, что передача самолета прошла с соблюдением всех правил и положений США.

«Министерство обороны будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащие меры безопасности и функциональные требования для самолета, используемого для перевозки президента Соединенных Штатов», — заявил он.

Напомним, что самолет был подарен лично президенту США Дональду Трампу. При этом источник утверждает, что за весь срок правления предыдущего президента США Джо Байдена, тот получил подарков на общую сумму всего в 250 тысяч долларов.

Принятие такого подарка вызвало волну критики среди граждан США. Ранее представитель партии Демократов в сенате Чак Шумер предложил закон, запрещающий использование иностранных самолетов для перевозки президента страны. По его словам, модернизация Boeing от Катара обойдется стране в миллиарды долларов, при этом у США никогда не получится устранить все возможные риски.

Напомним, что Boeing был подарен Трампу королевской семьей Катара, когда американский президент посетил эту страну с визитом. Подаренный самолет называют «летающим дворцом» и оценивают в 400 миллионов долларов.